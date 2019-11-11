СМИ: В России растут цены на авто, несмотря на снижение спроса

Рост цен на автомобили продолжается, даже несмотря на падение спроса. В некоторых случаях авто дорожают на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет газета "Коммерсант".

По словам аналитиков и участников рынка, недозагруженность автоконцернов заставляет производителей включать издержки производства в цену автомобилей. Тем не менее рост цен медленно растянут на годовой период, чтобы резко не отпугивать покупателей.

Однако многие производители сдерживают цены и предлагают различные выгодные программы для покупки авто. Например, многие машины продаются со скидкой, дилеры также предоставляют дисконт при сдаче авто в трейд-ин и специальные кредиты на приобретение нового автомобиля.