В честь праздника в США семья Виктора Бута получила дополнительное свидание

Семье заключённого в США россиянина Виктора Бута дали дополнительный день для свидания с ним в честь государственного праздника в США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телефонный разговор с женой Бута Аллой.

— У нас последняя встреча завтра, потому что завтра национальный праздник, добавили ещё один день. Это совершенно случайно. Я сама не ожидала, — поделилась супруга.

В США 11 ноября ежегодно отмечается День ветеранов. По всей стране он объявлен выходным днём, и это распространяется в том числе на свидания по выходным в тюрьмах.

Вылет семьи Бута из США запланирован на 12 ноября. По словам супруги заключённого, 11 ноября они с дочерью планировали провести в сборах, готовясь к вылету в Нью-Йорк.

— Это для нас такой подарок, просто внутреннее чувство было, что не нужно нам в понедельник улетать, а что будем улетать во вторник. Мы реально не ожидали, что для нас последний день будет не последним, а предпоследним, — рассказала Алла Бут.

Первая встреча семейства с момента заключения Виктора Бута прошла 18 сентября 2019 года. Она продлилась около четырёх часов. Его жена рассказала об этой встрече прессе.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году, а затем отправлен в США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы за то, что он якобы планировал убийство американцев.