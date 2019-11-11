СМИ: Почта России сократит сроки доставки посылок

Возможным это станет благодаря крупным денежным вложениям, пересмотру маршрутов и другим факторам.

Почта России с 15 ноября вводит изменения в нормативы по срокам доставки посылок на 7,8 тысячи направлений, сообщают "Ведомости".

Теперь для большей части населения страны время ожидания отправлений сократится до двух дней. При этом сроки будут варьироваться от двух до восьми дней.

Любопытно, что некоторые города-миллионники будут принимать посылки уже через один день после того, как те будут отправлены.

Возможным это станет благодаря крупным денежным вложениям в инфраструктуру, пересмотру маршрутов и сокращению времени сортировки почтовых отправлений.