Полицейскому, расстрелявшему коллег у метро, предъявили обвинение во взятке

Полицейскому Алексею Смирнову предъявили обвинение в мелкой взятке. В сентябре этого года он устроил стрельбу около метро в Москве — одного коллегу убил и одного ранил.

— Помимо ранее инкриминируемого покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов Смирнову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 291.2 (получение взятки, не превышающей 10 тысяч рублей), — цитирует ТАСС одного из адвокатов Смирнова, Михаила Корчагина.

Суд решает вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу.

По словам Корчагина, двое коллег Смирнова (одного из которых он застрелил, а второго ранил. — Прим. Лайфа) могли сами попытаться дать полицейскому взятку, в связи с чем ему и предъявлены обвинения.

Другой адвокат, Александр Самухов, настаивает на проведении судебно-психиатрической экспертизы. При этом суд отказал в приобщении к делу данных о наличии у Смирнова травм головы, полученных несколько лет назад при избиении.

Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, судебно-медицинская экспертиза погибшего сотрудника Максима Веялко показала, что тот погиб в результате огнестрельных ранений, полученных возле станции "Рязанский проспект". Лайф публиковал видео, как он пытается убежать от коллеги, будучи раненным.

Напомним, полицейский открыл огонь по сотрудникам Управления внутренней безопасности вечером 18 сентября во время его задержания по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей.