В Томске на 10 часов задержали вылет рейса Azur Air во Вьетнам

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Фото © Flickr / Anna Zvereva

Вылет рейса Томск — Камрань авиакомпании Azur Air задержали на 10 часов по техническим причинам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксану Горбунову.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Богашёво, лайнер должен был вылететь в 00:35 по местному времени, однако по факту отправился в 10:41.

Причиной столь внушительной задержки стала техническая неисправность. Отмечается, что на рейс было зарегистрировано 223 пассажира.

Напомним, что по результатам проверки Росавиации в работе авиакомпании был выявлен ряд нарушений.

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