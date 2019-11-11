В Приморье экологи намерены выяснить судьбу моржат из "китовой тюрьмы"

Экологи планируют выяснить судьбу моржей, которые находились в "китовой тюрьме" в бухте Средней в Приморье. По данным экологов, там держат шесть моржат.

Об этом сообщало ещё в феврале местное издание Portofranko-Vl со ссылкой на главу центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" Лору Белоиван.

— Они там сидят, только будем выяснять их дальнейшую судьбу. Доступа туда нет, надеемся, что там [все] шесть особей, — цитирует главу центра РИА "Новости".

Информацию о содержащихся в бухте моржатах подтверждает и руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын. Он сообщил, что там можно услышать характерные крики млекопитающих. Он также отметил, что после освобождения белух у экологов появилась возможность заняться вызволением моржей.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которых незаконно выловили, чтобы продать за границу. За освобождение животных выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо, а также защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.