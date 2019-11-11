Путин поприветствовал участников конференции клуба "Валдай" в Самарканде

Как отметил российский лидер, Москва готова к конструктивному и равноправному взаимодействию со всеми странами континента.

Россия готова к взаимодействию со всеми странами евразийского пространства для сохранения стабильности и безопасности в глобальном масштабе. Об этом говорится в приветственном послании президента России Владимира Путина участникам X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

— Россия готова к конструктивному и равноправному взаимодействию со всеми странами континента. Исходим из того, что мир и благополучие на евразийском пространстве являются важнейшим условием безопасности и стабильности в глобальном масштабе, — зачитал текст приветствия российского лидера посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Как сообщает ТАСС, российский лидер подчеркнул, что конференция посвящена вопросам развития многостороннего сотрудничества в Центральной Азии и на всём евразийском пространстве в контексте глобальных угроз и вызовов.

— Хотел бы искренне поблагодарить руководство дружественного Узбекистана и всех, кто принял участие в подготовке конференции, а её участникам пожелать интересных и плодотворных дискуссий, — подытожил глава государства.