Жители Якутии обнаружили на местном озере фламинго

Заняться судьбой птицы должны природоохранные ведомства, при этом якутский зоопарк уже выразил готовность взять её под опеку.

В Нюрбинском районе Якутии на одном из водоёмов местные жители обнаружили фламинго. Раньше эта птица в таких северных краях не встречалась. Фото с находкой опубликовало местное издание Sakhalife.ru у себя в "Инстаграме".

Пастухи обнаружили птицу на озере Былах и приютили у себя. Фотографию они отправили специалистам, а те определили, что это не кто иной, как серый фламинго. Затем они сообщили о находке природоохранным ведомствам.

— Нюрбинский комитет государственного экологического надзора в ближайшее время должен выехать в село, — цитирует ТАСС Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

Сообщается, что судьбу птицы могут решить в региональном Управлении Росприроднадзора. Якутский зоопарк "Орто-Дойду" уже выразил готовность приютить фламинго у себя.