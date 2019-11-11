Асад: Война в Сирии — это миниатюрная модель третьей мировой

По мнению лидера САР, одним из факторов вооружённого противостояния, но далеко не единственным, является нефть.

Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая была развязана, в частности, из-за нефтяных залежей. Об этом заявил президент САР Башар Асад.

Сирийский лидер считает, что Соединённые Штаты находятся в состоянии войны со всем остальным миром. В то время как старый миропорядок себя изжил и модель однополярного мира больше не работает, в деле мирового лидерства Америка не желает признавать партнёром никого, даже Британию и Францию.

— Война в Сирии — это такая миниатюрная модель третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно. Факторы могут быть разными, и нефть — лишь один из них, далеко не единственный. Я не считаю, что война началась только из-за нефти, — сказал Асад в интервью RT.

Напомним, вооружённый конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. К урегулированию ситуации в стране активно подключились Россия, Иран и Турция, которые являются гарантами перемирия. В конце 2017-го сообщалось о победе над группировкой ИГИЛ* в Сирии, однако в отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.