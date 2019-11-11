Шнуров раскритиковал фильм Дудя про Колыму: Это отвратительно!

Лента, которая появилась на YouTube в апреле, рассказывает о жизни в сталинских лагерях.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал отвратительным документальный фильм блогера Юрия Дудя "Колыма — родина нашего страха". По мнению музыканта, лента "плохо сделана" и мало соответствует заданному жанру.

— Это отвратительно... Мне это не нравится... Как зритель, как потребитель я это смотреть не буду, потому что это плохо сделано как документалка, а я всё-таки был три раза членом жюри документальных фильмов. В документальных фильмах я кое-что понимаю, — сказал он в интервью программы "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

Фронтмен "Ленинграда" считает, что Дудь пребывает в иллюзиях о том, что такое достоверность. С этими иллюзиями, по мнению Шнура, видеоблогеру придётся бороться.

Фильм Юрия Дудя "Колыма — родина нашего страха" появился на YouTube 25 апреля. Он рассказывает о жизни в сталинских лагерях. Воспоминаниями о судьбе своего репрессированного отца в ленте поделился Ефим Шифрин. Поклонники раскритиковали юмориста за участие в фильме.