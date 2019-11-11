В Гидрометцентре объяснили появление густого тумана в Москве

На протяжении нескольких дней в столице наблюдалась повышенная влажность и ухудшение видимости.

Причиной возникновения густого тумана в воздухе над Москвой стали приход насыщенной водяным паром воздушной массы и понижение температуры. Такое пояснение РИА "Новости" дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Чем температура выше, тем больше водяного пара может содержаться в воздухе. Вчера и сейчас воздушная масса с большим количеством водяного пара. Если температура высокая, то его не видно, а если температура низкая, то это же количество водяного пара начинает конденсироваться, трансформируется в туман, — рассказал Вильфанд.

По его словам, с середины недели осадков не ожидается и влажность воздуха уменьшится. Прежде всего это произойдёт из-за прихода в регион воздушной массы с небольшим количеством водяного пара.

Как сообщал Лайф, ранее Роман Вильфанд перечислил сильные температурные аномалии, которые ожидаются в середине ноября.