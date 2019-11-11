Москвичка, выпавшая с двумя детьми из окна, перед смертью вызывала скорую

По данным Лайфа, мать и девятимесячная малышка погибли на месте, трёхлетний малыш доставлен в больницу.

Женщина, которая вместе с двумя детьми выпала из девятого этажа высотки на северо-востоке Москвы, перед гибелью вызывала скорую помощь. Как сообщил Лайфу источник, она представилась под чужой фамилией.

Мать заявила, что её ребёнок очень плохо себя чувствует и попросила срочно прислать бригаду врачей. Однако приехавшим по вызову медикам никто дверь в квартиру не открыл. Оказалось, что семья уже выпала из окна. Девятимесячная малышка погибла на месте, её трёхлетний брат — в тяжёлом состоянии.