Стало известно, сколько россиян уже полностью отказались от наличных

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Фото ©  ТАСС / Евгений Разумный

Согласно опросу, таковых — всего два процента. А четверть граждан, наоборот, не используют безналичные средства оплаты.

Наличные деньги остаются наиболее часто используемым россиянами средством оплаты — им пользуется 89% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого "Левада-центром".

Согласно результатам исследования, следующим по популярности средством оплаты являются дебетовые карты, которыми иногда расплачивается 58% опрошенных. Кредитные карты использует 15%, бонусные программы — 15%, бесконтактные платежи смартфоном — 13%, переводит деньги продавцу через онлайн-банк — 11%, ещё 6% расплачиваются электронными кошельками.

Более четверти опрошенных (26−28%) не используют безналичные средства оплаты, 2%, наоборот, полностью отказались от наличных денег.

Ранее аналитики выяснили, что россияне решили отказаться от коллекционирования банковских карт в пользу одной.

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