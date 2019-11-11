Стало известно, сколько россиян уже полностью отказались от наличных

Наличные деньги остаются наиболее часто используемым россиянами средством оплаты — им пользуется 89% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого "Левада-центром".
Согласно результатам исследования, следующим по популярности средством оплаты являются дебетовые карты, которыми иногда расплачивается 58% опрошенных. Кредитные карты использует 15%, бонусные программы — 15%, бесконтактные платежи смартфоном — 13%, переводит деньги продавцу через онлайн-банк — 11%, ещё 6% расплачиваются электронными кошельками.
Более четверти опрошенных (26−28%) не используют безналичные средства оплаты, 2%, наоборот, полностью отказались от наличных денег.
Ранее аналитики выяснили, что россияне решили отказаться от коллекционирования банковских карт в пользу одной.
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