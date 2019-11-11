Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

Треть заявителей уже получили денежные средства для частичного погашения кредита.

Более трёх тысяч многодетных семей получили одобрение на выплату им государством 450 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита. Речь идёт о семьях, в которых третий или последующий ребёнок родился после первого января 2019 года, говорится в сообщении компании "ДОМ.РФ".

Как рассказали в РБК, одобрено две трети заявлений от таких семей. Остальные получили отказ в основном из-за несоответствия цели кредитного договора условиям предоставления поддержки.

Господдержку можно получить, написав заявление в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению следует приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей. Кроме того, нужны документы, подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья.

Далее заёмщик направляет заявки в "ДОМ.РФ". После одобрения документов организация перечисляет банку средства.

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