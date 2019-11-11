Одобрено большинство заявок многодетных семей на списание части ипотеки

Более трёх тысяч многодетных семей получили одобрение на выплату им государством 450 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита. Речь идёт о семьях, в которых третий или последующий ребёнок родился после первого января 2019 года, говорится в сообщении компании "ДОМ.РФ".
Как рассказали в РБК, одобрено две трети заявлений от таких семей. Остальные получили отказ в основном из-за несоответствия цели кредитного договора условиям предоставления поддержки.
Господдержку можно получить, написав заявление в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению следует приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей. Кроме того, нужны документы, подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья.
Далее заёмщик направляет заявки в "ДОМ.РФ". После одобрения документов организация перечисляет банку средства.
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