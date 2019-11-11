Лайф публикует фото с места пожара в Курской области, где погибли трое детей

По предварительным данным, выгорела одна из комнат дома и частично обрушилась кровля.

В распоряжении редакции Лайфа оказались фотографии частного дома в посёлке Пристень Курской области, где в пожаре погибли трое детей.

Как рассказал источник Лайфа в экстренных службах региона, сообщение о пожаре поступило около семи часов утра. На место были оперативно направлены пожарные, медики и сотрудники газовой службы. Последние отключили дом от газа по приезде на место ЧП. Всего же было задействовано 17 человек и семь единиц различной техники. В течение 20 минут возгорание удалось полностью потушить.

Трое жильцов дома — муж с женой и их годовалый ребёнок — смогли эвакуироваться самостоятельно. Однако ещё трое детей оказались в эпицентре пожара и не смогли спастись. Их тела были найдены пожарными при разборе завалов.

Погибшие:

Софья Г., 5 лет Александра Ч., 4 года Александр Ч., 2 года

Ранее Лайф сообщал о трагедии в Оренбургской области, где при пожаре в жилом доме погибло пять человек.