Лайф публикует фото с места пожара в Курской области, где погибли трое детей

В распоряжении редакции Лайфа оказались фотографии частного дома в посёлке Пристень Курской области, где в пожаре погибли трое детей.
Как рассказал источник Лайфа в экстренных службах региона, сообщение о пожаре поступило около семи часов утра. На место были оперативно направлены пожарные, медики и сотрудники газовой службы. Последние отключили дом от газа по приезде на место ЧП. Всего же было задействовано 17 человек и семь единиц различной техники. В течение 20 минут возгорание удалось полностью потушить.
Трое жильцов дома — муж с женой и их годовалый ребёнок — смогли эвакуироваться самостоятельно. Однако ещё трое детей оказались в эпицентре пожара и не смогли спастись. Их тела были найдены пожарными при разборе завалов.
Погибшие:
- Софья Г., 5 лет
- Александра Ч., 4 года
- Александр Ч., 2 года
Ранее Лайф сообщал о трагедии в Оренбургской области, где при пожаре в жилом доме погибло пять человек.
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