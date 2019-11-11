В Башкирии из-за тумана "Лада" влетела в "Урал", погибло двое

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Фото © Facebook / Динар Загитович Гильмутдинов

Жертвами страшной аварии стали 55-летний водитель и пассажир легкового автомобиля.

Два человека погибли при лобовом столкновении грузовика и "Лады-приоры" на 77-м км автодороги Белорецк — Учалы — Миасс в Учалинском районе Башкирии. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД РФ по республике Динар Гильмутдинов.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100015815231635&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAv_0KVeAUseIanS5H3rem9TnPiAx1GoO9FWdwn_e-jd_a2gqxYg0WinkaDPV6K5Bud6mR3-WjJNtLx&hc_ref=ARS9p7GPf_zfyE_BjDp6VeM5O5SjKugP--a3Pvz0zcIJFSVWv1RCU1MiG95cNIfnp3M&fref=nf" target="_blank"><ins>Динар Загитович Гильмутдинов</ins></a></p>

Согласно предварительной версии, "Урал" под управлением 57-летнего местного жителя врезался в "Ладу-приору" на опасном повороте. От столкновения легковушку разорвало пополам, грузовик вылетел в кювет.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100015815231635&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAv_0KVeAUseIanS5H3rem9TnPiAx1GoO9FWdwn_e-jd_a2gqxYg0WinkaDPV6K5Bud6mR3-WjJNtLx&hc_ref=ARS9p7GPf_zfyE_BjDp6VeM5O5SjKugP--a3Pvz0zcIJFSVWv1RCU1MiG95cNIfnp3M&fref=nf" target="_blank"><ins>Динар Загитович Гильмутдинов</ins></a></p>

— Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, двое её пассажиров обратились за медицинской помощью. Авария произошла в условиях тумана на опасном повороте, уточнил полковник полиции.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100015815231635&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAv_0KVeAUseIanS5H3rem9TnPiAx1GoO9FWdwn_e-jd_a2gqxYg0WinkaDPV6K5Bud6mR3-WjJNtLx&hc_ref=ARS9p7GPf_zfyE_BjDp6VeM5O5SjKugP--a3Pvz0zcIJFSVWv1RCU1MiG95cNIfnp3M&fref=nf" target="_blank"><ins>Динар Загитович Гильмутдинов</ins></a></p>

Ранее сообщалось, что туман также стал причиной массового ДТП на юго-западе Германии. При столкновении 18 автомобилей пострадали десятки человек.

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