В Башкирии из-за тумана "Лада" влетела в "Урал", погибло двое

Жертвами страшной аварии стали 55-летний водитель и пассажир легкового автомобиля.

Два человека погибли при лобовом столкновении грузовика и "Лады-приоры" на 77-м км автодороги Белорецк — Учалы — Миасс в Учалинском районе Башкирии. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД РФ по республике Динар Гильмутдинов.

Согласно предварительной версии, "Урал" под управлением 57-летнего местного жителя врезался в "Ладу-приору" на опасном повороте. От столкновения легковушку разорвало пополам, грузовик вылетел в кювет.

— Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, двое её пассажиров обратились за медицинской помощью. Авария произошла в условиях тумана на опасном повороте, — уточнил полковник полиции.

Ранее сообщалось, что туман также стал причиной массового ДТП на юго-западе Германии. При столкновении 18 автомобилей пострадали десятки человек.