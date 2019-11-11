Мужу выпавшей из окна москвички с двумя детьми стало плохо, его увезли на скорой

36-летняя Людмила и один из малышей погибли на месте, второй ребёнок в больнице.

Супруг 36-летней Людмилы С., которая выпала из окна с двумя детьми в Москве, приехал на место трагедии. Как сообщает корреспондент Лайфа, мужчине стало плохо. Сейчас его на скорой везут в больницу.

Как сообщал Лайф, мать и двое детей выпали из окна девятого этажа в столице. Женщина и один из детей погибли на месте, второй ребёнок в больнице. Состояние малыша оценивается как тяжёлое.

В квартире погибшей женщины нашли записку. В послании она просила "не сажать Виталика в тюрьму". Вероятно, речь идёт о супруге москвички.