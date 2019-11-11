В Подмосковье задержали серийного похитителя шампуней — видео

Молодой человек попал в объектив камер, когда запихивал в штаны бутылки средств для ухода за волосами.

В Подмосковье задержали серийного похитителя шампуней, который за несколько часов украл средства по уходу за волосами из двух магазинов. Теперь 21-летнему подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы по статье УК РФ "Кража".

— Злоумышленник со своим знакомым находились в продуктовом магазине, расположенном по улице Советская в посёлке Михнево, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала торговой точки, правонарушители спрятали под одежду флаконы с шампунем, после чего, не оплачивая товар, беспрепятственно покинули помещение, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Спустя несколько часов подозреваемые наведались за средствами по уходу за волосами в соседний супермаркет. Кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения, благодаря чему полицейские установили личность одного из злоумышленников. Он был задержан по месту его временного жительства в Михнево. Молодой человек признался, что похищенный товар он продал, а вырученные деньги потратил.

Злоумышленник арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Его сообщника разыскивает полиция.

Ранее в Москве объявляли план "Перехват" из-за трёх злоумышленников, которые украли одну бутылку шампуня из магазина "Пятёрочка".