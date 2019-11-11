Китаец попытался вывезти золото из России в термосе

За последнее время это уже третья попытка незаконно переправить драгоценный металл из Приамурья в Поднебесную.

В Благовещенске таможенники пресекли попытку вывоза в Китай шлихового (неочищенное и ещё не расплавленное) золота. Общий вес дорогостоящего порошка составил более 916 граммов. Провести благородный металл гражданин КНР попытался в термосе. Стоимость контрабандной партии оценили примерно в 2,9 миллиона рублей.

Как сообщил заместитель начальника Благовещенской таможни Валерий Тихонов, в отношении гражданина КНР возбудили уголовное дело по факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов. Иностранца задержали, ведётся следствие.

За последнее время это уже третья попытка незаконного вывоза золота в Китайскую Народную Республику. Так, 30 октября два золотых слитка пыталась вывезти в Китай гражданка КНР в корпусе сотового телефона, а пятого ноября россиянка пыталась вывезти почти два килограмма золота в Китай, прикрепив скотчем слитки к ступням.