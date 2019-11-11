"Калашников" анонсировал АК-12 под калибр НАТО

Российский концерн также получил заказ на экспорт автоматов под патроны 7,62х51.

Автомат Калашникова новейшего поколения АК-12 получит версию в натовском калибре — 5,56х45. Об этом рассказал главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

— Они существуют сейчас только в калибрах 5,45 и 7,62. Однако у нас есть экспортный заказ на автомат 7,62х51. Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО, — сообщил оружейник в интервью РИА "Новости".

Уржумцев считает, что такая модификация будет востребована из-за недостатков основного конкурента АК — винтовки, созданной на базе американской схемы AR. По его словам, в жарких странах это оружие ведёт себя нестабильно: после отстрела трёх-четырёх магазинов автомат клинит — и приходится ждать его остывания. Такой проблемы с автоматами Калашникова нет.

Ранее эксперт объяснил, почему АК является лучшим образцом армейского автомата.