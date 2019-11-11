Сексистский сервис Apple оценил мужчин в 20 раз выше женщин

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Фото © Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Пользователи Apple Card обратили внимание, что сервис одобряет мужчинам кредитные лимиты в десять, а то и в двадцать раз выше, чем женщинам. Будут проверки.

Большой резонанс необычное свойство услуги Apple приобрело после того, как на него в соцсетях обратили внимание знаменитости. Например, сооснователь Apple Стив Возняк рассказал, что его супруге одобрили кредитный лимит в десять раз ниже, чем ему. Одним из первых на проблему обратил внимание предприниматель Давид Хейнемейер Ханссон. В случае бизнесмена предел кредитки жены вообще оказался в 20 раз ниже, чем у его карты.

После того как скандал начал набирать обороты, пресс-секретарь Goldman Sachs, банка, обслуживающего Apple Card, ответил, что гендерное неравенство в этой ситуации совершенно ни при чём. Дескать, лимит зависит только от одного параметра и это не возраст, пол или цвет кожи, а уровень платёжеспособности. На что Ханссон парировал тем, что возможности его карты и карты жены быстро сравнялись после жалобы в "Твиттере". При этом с супруги Ханссона не потребовали ни одного дополнительного документа.

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка начал расследование по факту дискриминации. Руководитель организации Линда Ласуэлл отметила, что, даже если причиной стала некорректная работа умных алгоритмов, Goldman Sachs всё равно нарушил закон штата.

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