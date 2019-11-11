Путин призвал следить за правильным применением закона об амнистии капиталов

Глава государства отметил, что закон в целом "работает неплохо в интересах государства".

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину проконтролировать ситуацию с использованием данных из деклараций по амнистии капиталов.

Глава государства напомнил про абсолютный запрет на их применение в уголовных делах. Соответствующие разъяснения по этому вопросу дал и президиум Верховного суда РФ, подчеркнул Путин.

— Нужно, чтобы правительство, Минэкономразвития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона, который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства, — заявил российский лидер на совещании с правительством.

Первый этап амнистии капитала прошёл с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Тогда россияне могли задекларировать своё зарубежное имущество и компании и избежать уголовной или административной ответственности, а также уплаты налогов за прошлые периоды. Закон был продлён по поручению президента РФ Владимира Путина. В марте прошлого года в России стартовал второй этап амнистии капиталов.