Путин сделал прививку от гриппа

По словам президента, члены Кабмина РФ также должны привиться, ведь они находятся в группе риска.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что уже сделал прививку от гриппа. Кроме того, глава государства призвал всех членов кабмина поступить так же.

— Кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три, четыре — я тоже сделал, — пояснил лидер страны.

По словам Путина, члены кабмина должны сделать прививку, так как относятся к группе риска по заболеваемости гриппом из-за работы с людьми.

— Гриппом заболел — самострел. А как? Можно предотвратить — не предотвратил. Я вас прошу подумать об этом, — подытожил российский президент.

Кроме того, число россиян, у которых за последние 13 лет диагностировали грипп, уменьшилось в 13 раз.