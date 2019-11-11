Путин поддержал распространение специального налогового режима для самозанятых

На совещании с главой государства министр финансов Антон Силуанов высказал идею — со следующего года "поэтапно дать право распространения этого режима" всем субъектам РФ.

Президент России Владимир Путин согласился с распространением специального налогового режима для самозанятых, подразумевающего поэтапное введение сбора со второго полугодия 2020 года по решению регионов. С такой инициативой на совещании главы государства с членами правительства выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Как уточнил глава правительства Дмитрий Медведев, данный вопрос уже обсуждался с представителями бизнеса.

— Они тоже считают, что итоги (эксперимента по специальному налоговому режиму для самозанятых. — Прим. Лайфа) очень неплохие, и предлагают в таком порядке, как доложил первый заместитель председателя правительства, этот эксперимент превратить в общее правило, — заявил Медведев.

Президент России ответил на это согласием.

Напомним, ранее была названа дата введения налога для самозанятых по всей России. С 2019 года тестовый налоговый режим для самозанятых действует в четырёх субъектах РФ: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц могут платить подоходный налог от 4 до 6% в зависимости от того, кому оказывают услуги.

Как сообщал Лайф, ранее в России предложили создать список профессий для самозанятых.