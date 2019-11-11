Путин назвал причину сокращения расходов на оборону

Российский лидер отметил, что основные задачи, поставленные перед отраслью, были выполнены.

Сокращение расходов на оборону и безопасность России связано с тем, что пик модернизации в данной сфере уже пройден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

— Связано это не с тем, что мы так спустя рукава к этим вопросам относимся, — отметил глава государства.

Он пояснил, что пройден пик работы по обеспечению безопасности страны, смене военного оборудования и военной техники.

Президент отметил необходимость и дальше выпускать высокотехнологичную продукцию и технику на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Работу в данном направлении нужно "ритмично финансировать", заключил глава государства.

В ходе очередного совещания с членами кабмина президент затронул несколько вопросов: закон об амнистии капиталов, вакцинация от гриппа и другие.