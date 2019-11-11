"Не сажайте Виталика". Выпавшая из окна с двумя детьми мать оставила записку

Москвичка и один из малышей погибли на месте, второй ребёнок в тяжёлом состоянии в больнице.

В квартире выпавшей из окна с двумя детьми москвички нашли записку. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах, 36-летняя Людмила просила "не сажать Виталика в тюрьму". Вероятнее всего, речь идёт о супруге женщины.

Как сообщал Лайф, мать и двое детей выпали из окна девятого этажа в столице. Женщина и один из детей погибли на месте, второй ребёнок в больнице. Состояние малыша оценивается как тяжёлое.

На место трагедии приехал глава семейства. Ему стало плохо, мужчину увезли на скорой.