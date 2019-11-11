Уралец умер на борту самолёта, летевшего из Сургута в Махачкалу

По предварительным данным, мужчина был болен раком. Проводится доследственная проверка.

Житель Екатеринбурга умер на борту самолёта, который летел из Сургута в Махачкалу. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Там отметили, что, по предварительным данным, у мужчины было онкологическое заболевание. Ему было 66 лет. Трагедия произошла 8 ноября.

Ведомство проводит доследственную проверку. Опрошены очевидцы и вдова погибшего.

А ранее пожилой пассажир умер на борту самолёта, летевшего в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре.