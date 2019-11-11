Уралец умер на борту самолёта, летевшего из Сургута в Махачкалу

Житель Екатеринбурга умер на борту самолёта, который летел из Сургута в Махачкалу. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Там отметили, что, по предварительным данным, у мужчины было онкологическое заболевание. Ему было 66 лет. Трагедия произошла 8 ноября.
Ведомство проводит доследственную проверку. Опрошены очевидцы и вдова погибшего.
А ранее пожилой пассажир умер на борту самолёта, летевшего в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре.
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