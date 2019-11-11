Скворцова рассказала Путину о количестве привитых от гриппа россиян

В России более 55 миллионов человек сделали прививку от гриппа. Такие данные по состоянию на 8 ноября озвучила президенту РФ Владимиру Путину глава Минздрава Вероника Скворцова.

— На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек — это более 38% населения. В том числе более 16 миллионов детей и 189 тысяч беременных женщин, — сказала глава министерства на совещании президента с членами правительства.

Кроме того, в прививочной кампании активное участие принимают российские работодатели. За свой счёт они привили уже свыше четырёх миллионов человек.

Ранее президент рассказал, что уже сделал прививку, и призвал членов кабмина поскорее поставить себе укол.