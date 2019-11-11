Асад назвал причины ввода российских войск в Сирию

Как подчеркнул президент, Россия решает в его стране вопросы повышения своей безопасности от терроризма.

Находящиеся в Сирии российские военные заняты прежде всего защитой российских граждан от терроризма, потому что у этого явления уже давно нет границ. И если бы потребовалось защищать национальные интересы России где-либо ещё помимо или вместо Сирии, российская армия сделала бы это. Такое мнение о причинах пребывания российских войск в Сирии высказал в интервью телеканалу RT президент арабской республики Башар Асад.

— Один аспект заключается здесь в том, что борьба с терроризмом в другом государстве, будь то Сирия или какая-либо другая страна, поможет защитить российский народ, так как терроризм и его идеология не знает границ — он не признаёт политических границ. Для терроризма ареной является весь мир, — пояснил глава сирийского государства.

Ещё одной причиной, по словам Башара Асада, является реализация норм международного права.

— С их точки зрения, соблюдение данных норм коррелируется с их национальными интересами. То есть реализация норм международного права в мире будет способствовать интересам российского народа, — заключил Асад.

Напомним, российская антитеррористическая операция в Сирии началась в сентябре 2015 года. Главной целью ставилось уничтожение различных группировок боевиков, частично захвативших страну. К 2017 году от террористов удалось освободить большую часть Сирии, а 11 декабря 2017 года во время посещения российской базы Хмеймим президент РФ Владимир Путин объявил о завершении боевых действий и выводе основного контингента российских войск из Сирии.