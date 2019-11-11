Родные Заворотнюк ответили на заявление Разина о здоровье актрисы

Они выразили признательность продюсеру за то, что он перестал распространять "пугающие прогнозы и страшные подробности".

Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина за позитивные новости об актрисе. Он рассказал, что её состояние улучшилось. Впрочем, в семье звезды признались, что всегда с лёгким недоумением следят за его заявлениями о здоровье Анастасии.

— Мы очень признательны Андрею Разину за его беспокойство о здоровье Анастасии, а также за то, что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов и страшных "подробностей", — говорится в Instagram-аккаунте "Поддержка Анастасии Заворотнюк", созданном для опровержения лживой информации о состоянии актрисы.

Близкие "прекрасной няни" при этом признались, что читают заявления Разина "с лёгким недоумением". Они напомнили, что ранее продюсер говорил, что он вхож непосредственно в семью, а теперь в своих заявлениях стал ссылаться на некий осведомлённый источник. Близкие Заворотнюк выразили надежду на искренность его пожеланий звезде скорейшего выздоровления. Они не исключили, что после этого Анастасия "обязательно найдёт возможность лично познакомиться с Андреем Разиным".

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин неоднократно делился в соцсетях и СМИ сведениями о состоянии Заворотнюк. Так, на следующий день после сообщения о госпитализации звезды он заявил, что близкие "готовятся к её уходу".