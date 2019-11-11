Мать расчленённой аспирантки: Душу растоптали, тело растерзали

По словам Галины Георгиевны, у дочери было очень много планов, она мечтала преподавать в университете.

Мать 24-летней Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил доцент СПбГУ Олег Соколов, вскоре должна будет пройти процедуру опознания тела дочери. Галина Георгиевна рассказала Лайфу, что сейчас её главная задача — это достойно похоронить своего ребёнка.

По её словам, после опознания будет решаться вопрос о перевозке тела Анастасии. Галина Георгиевна призналась, что дочь не знакомила семью со своим ухажёром. Мать знала Соколова только как её научного руководителя.

Женщина также рассказала, что дочь всегда была отличницей, увлекалась историей, танцами, рисовала, знала три языка и хотела преподавать в университете. По словам собеседницы Лайфа, у Анастасии было очень много планов.

— В день убийства она была в архиве, работала в архиве, готовилась по диссертации. Сейчас этого нет. Душу растоптали, тело растерзали, моя задача, как матери, достойно похоронить своего ребёнка и похоронить её светлую память, — добавила Галина Георгиевна.

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки, а в квартире — остальные части тела 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко. Соколов на допросе признал вину в убийстве студентки и раскаялся.