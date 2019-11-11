Артист балета заявил, что его обокрали в московском гей-клубе

По словам молодого человека, он оставил свои вещи на подоконнике и отправился отдыхать, а потом их уже не нашёл.

Артист балета городского центра культуры и искусств города Электроугли обратился в полицию с заявлением о краже. Вещи 22-летнего молодого человека пропали во время посещения одного из столичных гей-клубов, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Молодой человек сказал, что в гей-клубе в Нижнем Сусальном переулке оставил на подоконнике личные вещи и отвлёкся более чем на час. Вернувшись, своего имущества не обнаружил, — пояснил источник.

Полиция начала проверку по факту заявления. Параллельно устанавливается сумма ущерба, причинённого артисту.

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