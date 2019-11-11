Соседка — о москвичке, выпавшей с двумя детьми из окна: Весёлая, шустренькая

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Собеседница Лайфа не замечала по поведению Людмилы, что она могла страдать послеродовой депрессией.

Жильцы дома на улице Чичерина в Москве рассказали Лайфу о 36-летней Людмиле, которая сегодня утром вместе с двумя маленькими детьми выпала из окна квартиры на девятом этаже. Соседи запомнили женщину весёлой и шустрой.

<p>Людмила Соколова. Фото © Ok.ru</p>

— Такая шустренькая, нормальная женщина... Выйдет с детьми гулять в сквер с коляской, с нами поговорит, посмеётся, — сказала собеседница Лайфа и добавила, что о послеродовой депрессии Людмилы им ничего известно не было.

Как сообщал Лайф, мать и один из детей погибли на месте, второй ребёнок в больнице. Состояние малыша оценивается как тяжёлое. Людмила оставила записку, в которой просила "не сажать Виталика в тюрьму".

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