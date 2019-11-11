"Ведёшь себя как баба". Mail.Ru выяснила, кого и за что унижают в Рунете

Mail.Ru Group провела "замеры" уровня агрессии в Рунете и предложила обозначить 11 ноября как день борьбы с травлей в Сети.

Mail.Ru Group (MRG) изучила тему кибербуллинга и отношение к нему в России. В частности, компания выяснила, как часто люди сталкиваются с травлей в Сети, существует ли разница между буллингом в онлайне и жизни, какие группы чаще подвергаются нападкам и есть ли при этом повод винить в случившемся жертву. Кроме прочего, MRG узнала, как на кибербуллинг реагируют все стороны процесса: от наблюдателей до объектов травли. По итогу работы Mail.Ru Group предложила считать 11 ноября днём борьбы с кибербуллингом в России.

В частности, выяснилось, что больше половины российских интернет-пользователей (58%) сталкиваются с онлайн-агрессией. Самые распространённые формы выражения агрессии — разовые неприятные комментарии, осуждение действий других людей и троллинг.

В Интернете люди сталкиваются с агрессией чаще, чем в реальной жизни, — об этом сказали 47% опрошенных. Мужчины встречают агрессию чаще, чем женщины (52% против 44%) и чаще становятся жертвами буллинга (28% против 21%).

Три главных повода для онлайн-агрессии — сексуальная ориентация, несоответствие стандартам красоты, активность в Интернете. Женщин, как правило, травят за внешность, а мужчин — за жизненные неудачи, за то, что они "не мужики".

Примерно 5% свидетелей агрессии в Интернете винят в ней только жертву. 28% склонны винить и жертву, и агрессора, 61% — только агрессора. Большинство подростков (76%) не рассказывают родителям о том, что стали жертвами агрессии в Интернете. В такой ситуации подросток скорее обратится к друзьям — взрослые, по их мнению, не воспринимают проблему всерьёз.

Поведение пользователей Рунета в социальных сетях организаторы исследования изучили с помощью системы анализа соцмедиа Brand Analytics. В сотрудничестве с компанией ResearchMe опросили 6300 пользователей Рунета и в партнёрстве с UX-лабораторией Mail.ru Group провели глубинные интервью с пользователями и с активистами.