Скворцова предостерегла министров, которые полагаются на чужой иммунитет

По мнению главы Минздрава, её коллеги, игнорирующие вакцинацию от гриппа, надеются избежать эпидемии за счёт тех, кто прививку всё-таки сделал. Но это так не работает.

В Правительстве РФ есть медицинские пункты, куда на протяжении пяти лет завозят вакцины против гриппа. Об этом Лайфу рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Тем не менее, как выяснилось сегодня, далеко не все министры спешат воспользоваться возможностью сделать себе прививки. И у Скворцовой есть объяснение, почему её коллеги так халатно относятся к своему здоровью.

— По-видимому, эти министры рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счёт тех людей, которые привились, позволят им избежать гриппа. Но я против такой позиции. Надо участвовать в формировании этой прослойки, — заявила она в беседе с корреспондентом Лайфа.

Глава Минздрава подчеркнула, что самый эффективный способ борьбы с гриппом — это профилактика методом вакцинации. И он действительно работает: за последнее время в России произошло ощутимое снижение заболеваемости за счёт того, что мы увеличили охват вакцинацией в 2,5 раза. При этом Скорцова развеяла миф о том, что прививки якобы не защищают от самой болезни, а лишь облегчают её течение и предохраняют от осложнений.

— Вакцина защищает от гриппа, — настаивает Скорцова. — Она в 80 процентах помогает вообще предотвратить заболевания. У остальных 20 процентов заболевание может возникнуть, но оно будет проходить в стёртой или лёгкой форме.

Напомним, что на совещании с членами правительства в понедельник президент Владимир Путин заявил, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех министров поступить точно так же.

Лайф поинтересовался у некоторых членов кабмина о том, прошли ли они вакцинацию. Оказалось, что многие "откосили": например, Мутко признался, что боится уколов, а Козак пошутил, что к министрам "зараза не пристаёт".