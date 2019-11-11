Зеленский уволил своего представителя в кабмине после его драки с Ляшко

Теперь эту должность занимает Алексей Перевезенцев. Отмечается, что его назначили вне штата.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в правительстве.

— Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины, — говорится на сайте украинского президента.

Отдельным указом на эту должность Зеленский назначил Алексея Перевезенцева. При этом в документе отмечается, что он был назначен вне штата.

Напомним, что несколько дней назад Герус подрался в аэропорту с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко. Тот, по сути, напал на представителя президента из-за его появления в дорогом VIP-зале, а затем начал высказывать Герусу из-за начала поставки на Украину электроэнергии из России. Герус выглядел явно сконфуженным и не знал, что ответить одиозному политику.

Вскоре Ляшко заявил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России.