Победители конкурса "Лидеры России" разработали 36 новых социальных проектов

Один из проектов посвящён памяти ветеранов Великой Отечественной войны, ещё один направлен на оказание социальной поддержки детей, находящихся в онкологических центрах.

Победители двух сезонов конкурса "Лидеры России" разработали 36 новых социальных проектов. Об этом стало известно в ходе встречи на образовательной сессии клуба "Эльбрус", посвящённой проработке навыков управления социальными проектами. Лучшие из проектов будут реализованы клубом "Эльбрус" в следующем году.

На встрече участники получили методологию и практические инструменты для реализации своих социальных инициатив, обсудили критерии успешности и достижения целей своих проектов, а также подготовились к их защите на ежегодном собрании клуба, которое пройдёт в конце ноября.

Председатель "Эльбруса" и победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Татьяна Дьяконова рассказала, что основная идея клуба — делать мир рядом с собой лучше.

— Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше людей могло участвовать в наших проектах. Сейчас в портфеле клуба восемь активных проектов, и сегодня мы отбираем инициативы на 2020 год. У нас на данный момент заявлено 36 новых проектов, и сложно из них выбрать лучшие. Меня радует, что проекты, которые не попадают в портфель клуба, ребята не оставляют, а продолжают реализовывать их, поддерживая друг друга, — пояснила Дьяконова.

К примеру, один из 36 проектов посвящён памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Его автором выступил победитель конкурса "Лидеры России", руководитель направления Управления интегрированного развития активов в Блоке разведки и добычи ПАО "Газпром нефть" Борис Изюмов.

— Я являюсь главным руководителем социального проекта "Боевая слава", который посвящён оцифровке фронтовых писем и привязке к карте боевых действий. У нас есть портал боеваяслава.рф. Любой может зайти, посмотреть, какие письма есть на портале, а также может загрузить новые письма. Вся информация — живые истории Победы, как мы их называем. Документы, которые можно найти в онлайн-архивах, по памяти народа о том, что переживал герой, какие эмоции он испытывал, с опорой на реальные события, — рассказал Изюмов.

Ещё один проект — "Делай добро". Его автором стал заместитель главного врача сети клиник "Скандинавия", победитель конкурса "Лидеры России" Владимир Остроменский. Этот проект направлен на оказание социальной поддержки детей, находящихся в онкологических центрах.

— На конечной стадии нашего проекта мы хотим сделать так, чтобы они могли учиться онлайн без отрыва от своих сверстников и получать те же самые знания, сдавать контрольные работы, чтобы быть постоянно в этой среде, и пусть те трудности, которые их сопровождают, никак не влияют на процесс образования, — поделился Владимир Остроменский.

Кроме того, Остроменский задействован ещё в одной инициативе, где выступает в роли участника. Речь идёт о проекте "Будь в курсе". Он посвящён образованию лиц "серебряного" возраста, то есть помогает пенсионерам повысить финансовую грамотность, знание законодательства.

"Лидеры России" — флагманский проект открытой платформы "Россия — страна возможностей" и одноимённой автономной некоммерческой организации. По итогам первых двух сезонов конкурса более 150 человек получили руководящие должности в федеральных и региональных органах власти.