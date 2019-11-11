Умерла 13-летняя актриса фильма "Светская жизнь"

После сильного приступа астмы Лорел госпитализировали, но врачи оказались бессильны.

Американская артистка театра и кино Лорел Григгс скоропостижно умерла в возрасте 13 лет. По словам дедушки Дэвида Ривлина, её похоронили 8 ноября на Монтефиорском кладбище в Нью-Йорке.

— С тяжёлым сердцем вынужден сообщить вам очень печальную новость. Моя прекрасная и талантливая внучка скоропостижно скончалась после сильного приступа астмы. Врачи пытались спасти её, но она ушла к ангелам, — написал он в "Фейсбуке".

Несмотря на юный возраст, Лорел успела поработать вместе с известными актёрами. Она дебютировала на Бродвее в 2013 году в роли Полли в мюзикле "Кошка на раскалённой крыше" вместе со Скарлетт Йоханссон. Григгс также снялась в фильме Вуди Аллена "Светская жизнь".

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