МИД РФ назвал отставку президента Боливии срежиссированным госпереворотом

Российские дипломаты призвали политиков этой страны искать выход из ситуации ради мира и соблюдения прав граждан.

Российское Министерство иностранных дел расценивает последние события в Боливии как государственный переворот. Об этом говорится в заявлении ведомства. Там отметили, что с тревогой воспринимают ситуацию в этой стране.

— Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота, — отметили российские дипломаты.

Они призвали все политические силы Боливии "к здравомыслию и ответственности". МИД РФ считает, что политикам нужно искать выход из нынешней ситуации ради мира, спокойствия, восстановления управляемости госинститутов, обеспечения прав граждан.

Также МИД РФ обратился к другим странам, в том числе к соседям Боливии, призвав их к "ответственному подходу" к ситуации в этой стране.

Напомним, лидер Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, спровоцированных его переизбранием на президентский срок.

Позднее он заявил, что не намерен покидать страну. Однако местные СМИ сообщают о том, что личный самолёт Моралеса запрашивал разрешения у других государств на пролёт через их территорию. Лидер акций протеста заявил, что полиции выдан ордер на арест президента.