Министр обороны Украины решил добиваться отмены всеобщего призыва

Андрей Загороднюк пообещал профессиональным военным карьерный рост и защиту их прав.

На Украине в будущем намерены отменить обязательный призыв в армию. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, признав, что на это потребуется время.

— Это моя персональная цель. Это будет нескоро, это будет не в течение года, но это моя персональная цель — отменить призыв, — рассказал он в эфире ТСН.

При этом Загороднюк отметил, что в целом государство придерживается именно этой позиции и стремится к созданию подготовленной армии, оснащённой по стандартам НАТО. Главное в такой армии — это то, что каждый военнослужащий будет "знать своё место", у него будет чёткая военная карьера, будут защищены его права.

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