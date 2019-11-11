Онищенко назвал причины попадания России в десятку самых пьющих стран

Это в том числе нелегальный алкоголь и традиция чрезмерно выпивать в праздничные дни.

Попадание России в десятку рейтинга самых пьющих стран мира является следствием нескольких причин. Такое мнение в интервью порталу URA.RU высказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— У нас есть алкоголь, который не считается алкоголем, но продаётся. Есть неучтённое спиртное, которое нелегально производится нашими заводами. Ну и, конечно, все эти звучащие циничные предложения продавать пиво во время спортивных соревнований и превращать наши футбольные матчи в массовую попойку, — заметил парламентарий.

Бывший главный санитарный врач считает, что проблема есть и в том, как россияне потребляют алкоголь: по так называемому северному типу. Многие выпивают редко, как правило, только в праздники или по выходным, но в чрезмерных объёмах. В странах, где принято пить по чуть-чуть, хоть и чаще, меньше проблем с алкоголизмом.

Ранее Лайф сообщал, что эксперты составили рейтинг самых пьющих стран мира. Лидером по потреблению алкоголя оказалась Литва. Россия вошла в десятку.