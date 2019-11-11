Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подарил бутылку крымского вина легендарному советскому разведчику Джорджу Блейку. Ветеран СВР празднует сегодня в узком семейном кругу своё 97-летие.
— В подарочной корзине Георгий Иванович, как его дружески называют коллеги, обнаружил любимые фрукты и бутылочку крымского красного столового вина, — сообщили в пресс-бюро СВР.
Джордж Блейк родился в Роттердаме 11 ноября 1922 года в семье голландки и египтянина с еврейскими корнями. Он служил в MI6, но по собственным убеждениям перешёл на сторону советской разведки и более 20 лет работал двойным агентом. В 1961 году Блейк был приговорён за шпионаж к 42-летнему тюремному сроку. Спустя пять лет ему удалось бежать в Москву.
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