Лайф публикует видео, как таксист с эпилепсией протаранил пять авто на парковке

В салоне находился пассажир. По предварительным данным, он отделался лёгкими травмами и сам ушёл с места аварии.

В распоряжении Лайфа оказалось видео столкновения автомобиля "Яндекс.Такси" со стоящими на парковке машинами. У водителя прямо за рулём случился эпилептический приступ.

Как видно на этих кадрах, машина влетела на парковку через газон на большой скорости. Находящиеся рядом пешеходы сначала не поняли, что произошло, но уже через несколько секунд начали сбегаться к такси и оказывать первую помощь водителю.

Напомним, ДТП произошло в районе Орехового бульвара и улицы Красногвардейской. Пассажир, который находился в салоне, по предварительным данным, отделался ссадиной и ушёл с места аварии. Водителя госпитализировали.

Ранее Лайф опубликовал видео, как в Якутии водитель снёс 14-летнего школьника.