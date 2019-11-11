Поражала оптимизмом. Соседка рассказала о москвичке, выпавшей из окна с детьми

Маленький сын Людмилы отставал в развитии и мать водила его на плавание, при этом она старалась не падать духом.

Знакомые восхищались оптимизмом москвички Людмилы Соколовой, которая вместе с двумя маленькими детьми сегодня утром в Москве выпала из окна квартиры на девятом этаже. Соседка рассказала Лайфу, что, несмотря на проблемы, та не теряла хорошего расположения духа.

— Когда мы в последний раз общались, у неё был такой оптимистический настрой. Я ей ещё говорю: "Люд, какая ты оптимистка", — вспоминает она.

Женщины водили детей на плавание в один бассейн. По словам собеседницы Лайфа, у сына Людмилы были проблемы со здоровьем: мальчик в трёхлетнем возрасте ещё не разговаривал. Однако она и подумать не могла, что мать, о гибели которой говорит вся округа, — это её знакомая. Женщина намеревалась позвонить ей, чтобы передать детские вещи, но тут узнала о трагедии.

Как сообщал Лайф, мать и её девятимесячная дочь погибли на месте, мальчик чудом выжил и госпитализирован в тяжёлом состоянии. Людмила оставила записку, в которой просила "не сажать Виталика в тюрьму".