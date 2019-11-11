Песков — об убийстве аспирантки доцентом СПбГУ: Чудовищное преступление

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Фото © VK

63-летний доцент Олег Соколов на допросе сознался в расправе над Анастасией и раскаялся.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищным преступлением убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, которую убил и расчленил доцент СПбГУ Олег Соколов.

Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, мотивы преступления, причины и т. д. будут установлены в ходе следствия, пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин в курсе случившегося.

Напомним, девятого ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки, а в квартире — остальные части тела 24-летней аспирантки университета Анастасии Ещенко. Соколов на допросе признал вину в убийстве девушки и раскаялся.

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