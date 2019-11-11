Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления

Этой ночью оно будет самым низким за неделю, а затем начнёт повышаться. При этом будет падать температура.

В Москве и Московской области ожидается резкий скачок атмосферного давления. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Отмечается, что сегодня в регионе атмосферное давление — от 744 до 749 миллиметров ртутного столба, что является нормой. Однако уже завтра утром оно вырастет до 754–756 миллиметров ртутного столба. В последующие дни недели эта тенденция будет сохраняться.

— В ближайшую ночь будет самое низкое давление за неделю, но в абсолютном значении оно около нормы — 745–748 мм, а дальше начинается период антициклональной циркуляции. Ночью давление начнёт повышаться, а температура понижаться, — рассказал агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А ранее главный синоптик России назвал ситуацию с перепадами атмосферного давления вполне нормальной.