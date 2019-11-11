В Кремле заявили, что президент Боливии не просил убежища в России

Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в латиноамериканской стране должна урегулироваться без вмешательства третьих стран.

Президент Боливии Эво Моралес, объявивший об уходе со своего поста на фоне масштабных акций протеста в стране, не просил о предоставлении ему убежища в России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

— Каких-либо контактов ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было. Что касается убежища, то никто и не запрашивал убежища, — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что ситуация в Боливии должна урегулироваться на основании закона и без вмешательства третьих стран.

— Конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран, — подчеркнул Песков.

Напомним, лидер Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, спровоцированных его переизбранием на президентский срок.

Позднее он заявил, что не намерен покидать страну. Однако местные СМИ сообщают о том, что личный самолёт Моралеса запрашивал разрешения у других государств на пролёт через их территорию. Лидер акций протеста заявил, что полиции выдан ордер на арест президента.