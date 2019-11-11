В Кремле не знают, есть ли у Асада недвижимость в "Москве-Сити"

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова нет информации, есть ли у сирийского лидера недвижимость на территории "Москвы-Сити". Однако он напомнил, что в России — абсолютно свободный рынок.

— Нет, нам неизвестно, и нам не должно быть это известно. В России свободный абсолютно рынок, — пояснил Песков, комментируя статью Financial Times о том, что у родственников Асада не менее 19 апартаментов в "Москве-Сити".

По словам Пескова, иностранцы покупает недвижимость в столице, как и россияне приобретают квартиры за рубежом.

— Это нормально, широко распространённая практика, — подытожил Песков.

По данным FT, у семьи Асада якобы 19 апартаментов в "Москве-Сити": 18 из них — в "Городе столиц", одна — в башне "Федерация".