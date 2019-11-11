Депутат — о части, где солдат устроил бойню: Годна для несения службы

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По его словам, явных причин, почему срочник расстрелял сослуживцев, он не заметил.

<p>Задержанный стрелок Шамсутдинов. Фото © LIFE</p>

Воинская часть в Забайкальском крае, где 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, пригодна для несения службы. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, побывав в этом подразделении.

Он отметил, что воинская часть соответствует всем нормам и называть её "страшной" просто нет оснований.

Везде видеокамеры висят, телевизоры есть, стиральные машинки. Всё не первой свежести, но всё чистое. Вряд ли это успели сделать за два дня. Во вторник мы получили указание ехать в часть, а в четверг уже были там, — передаёт НСН его слова.

Депутат считает, что неуставные отношения как причину действий Шамсутдинова следует исключить. Шерин предположил, что солдат воспринимал обычные требования офицеров как дедовщину. На вопрос, что же всё-таки натолкнуло молодого человека на такое жестокое преступление, депутат заявил, что это могла быть психологическая травма.

Не знаю… Может быть, с детства какая-нибудь травма, — добавил Шерин.

Напомним, 25 октября Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае. На месте были убиты восемь человек, двое ранены.

Одной из причин расстрела называют именно дедовщину. Служивший в той же части солдат-срочник рассказал об издевательствах со стороны командира. Версию о том, что солдата довели неуставные отношения, озвучивала и комиссия Минобороны РФ. После встречи в СИЗО с сыном отец Шамсутдинова рассказал Лайфу о возможных причинах массового убийства. По его словам, Рамиль раскаивается, что под огонь попали двое солдат, которым он не желал зла.

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