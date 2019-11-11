В Петербурге таксист изнасиловал девушку-инвалида и забрал 300 рублей

Преступник положил коляску в багажник, а после подсел в машине к клиентке и заблокировал двери.

В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал и ограбил девушку-инвалида, а также взял у её родственников пять тысяч за отмену вызова. Против 26-летнего водителя возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Насильственные действия сексуального характера" и "Разбой".

— Подозреваемый в ночь на 10 ноября 2019 года около одного из домов в Красносельском районе, после того как местная жительница, инвалид-колясочник, села в салон автомобиля, поместил коляску в багажник и заблокировал двери. Затем таксист совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, под угрозой убийством похитил 300 рублей, — сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

На этом молодой человек не остановился. По данным следствия, он проводил потерпевшую до квартиры и потребовал от её родственницы пять тысяч рублей за отменённый вызов. Та расплатилась. Когда потерпевшая рассказала о случившемся, таксиста задержали.

Ранее Лайф писал о таксисте, который украл сумку у пассажирки в Москве, а затем попытался её изнасиловать.